TecDAX

4 005,07
-34,49
-0,85 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
TecDAX im Blick 05.11.2026 17:58:28

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX verliert zum Ende des Donnerstagshandels

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX verliert zum Ende des Donnerstagshandels

Der TecDAX bewegte sich heute auf rotem Terrain.

Der TecDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 2,18 Prozent leichter bei 4 046,53 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 576,188 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,246 Prozent auf 4 126,68 Punkte an der Kurstafel, nach 4 136,87 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 134,15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 012,45 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 0,795 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wurde der TecDAX mit 4 070,35 Punkten berechnet. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 05.08.2026, den Stand von 3 946,73 Punkten. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, bei 3 561,97 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,65 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell EVOTEC SE (+ 7,14 Prozent auf 3,09 EUR), Bechtle (+ 1,95 Prozent auf 34,54 EUR), HENSOLDT (+ 1,40 Prozent auf 82,58 EUR), ATOSS Software (+ 0,97 Prozent auf 93,60 EUR) und SAP SE (+ 0,68 Prozent auf 215,75 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Siltronic (-12,31 Prozent auf 50,20 EUR), PVA TePla (-11,51 Prozent auf 26,60 EUR), Nemetschek SE (-10,17 Prozent auf 68,00 EUR), OHB SE (-10,00 Prozent auf 196,20 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-9,98 Prozent auf 44,40 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 11 690 137 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 233,307 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,49 erwartet. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ATOSS Software AG 87,80 -4,88% ATOSS Software AG
Bechtle AG 33,46 -3,18% Bechtle AG
Deutsche Telekom AG 25,92 -0,73% Deutsche Telekom AG
EVOTEC SE 3,13 4,33% EVOTEC SE
freenet AG 23,28 -0,94% freenet AG
HENSOLDT 77,66 -4,10% HENSOLDT
Nemetschek SE 64,85 -4,56% Nemetschek SE
OHB SE 191,60 -3,23% OHB SE
PVA TePla AG 27,12 3,35% PVA TePla AG
SAP SE 209,40 -3,28% SAP SE
Siltronic AG 50,25 1,03% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 44,60 2,34% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 5,07 -1,65% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 25,96 -1,14% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 005,07 -0,85%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:03 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:07 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen