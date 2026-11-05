Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX verliert zum Ende des Donnerstagshandels

Der TecDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 2,18 Prozent leichter bei 4 046,53 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 576,188 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,246 Prozent auf 4 126,68 Punkte an der Kurstafel, nach 4 136,87 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 134,15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 012,45 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 0,795 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wurde der TecDAX mit 4 070,35 Punkten berechnet. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 05.08.2026, den Stand von 3 946,73 Punkten. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, bei 3 561,97 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,65 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell EVOTEC SE (+ 7,14 Prozent auf 3,09 EUR), Bechtle (+ 1,95 Prozent auf 34,54 EUR), HENSOLDT (+ 1,40 Prozent auf 82,58 EUR), ATOSS Software (+ 0,97 Prozent auf 93,60 EUR) und SAP SE (+ 0,68 Prozent auf 215,75 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Siltronic (-12,31 Prozent auf 50,20 EUR), PVA TePla (-11,51 Prozent auf 26,60 EUR), Nemetschek SE (-10,17 Prozent auf 68,00 EUR), OHB SE (-10,00 Prozent auf 196,20 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-9,98 Prozent auf 44,40 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 11 690 137 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 233,307 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,49 erwartet. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at