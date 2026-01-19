Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
|TecDAX-Entwicklung
|
19.01.2026 17:59:09
Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich letztendlich schwächer
Am Montag ging es im TecDAX via XETRA zum Handelsende um 1,94 Prozent auf 3 678,48 Punkte nach unten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 569,939 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,640 Prozent auf 3 727,11 Punkte an der Kurstafel, nach 3 751,10 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 669,38 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 727,11 Punkten lag.
TecDAX-Performance auf Jahressicht
Der TecDAX stand vor einem Monat, am 19.12.2025, bei 3 566,78 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 656,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, notierte der TecDAX bei 3 586,86 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,50 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 612,08 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Drägerwerk (+ 2,56 Prozent auf 92,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,96 Prozent auf 27,58 EUR), 1&1 (+ 1,36 Prozent auf 26,10 EUR), SMA Solar (+ 0,95 Prozent auf 34,10 EUR) und freenet (+ 0,56 Prozent auf 28,48 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Siltronic (-4,98 Prozent auf 52,50 EUR), EVOTEC SE (-4,88 Prozent auf 6,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (-4,87 Prozent auf 37,52 EUR), Eckert Ziegler (-3,97 Prozent auf 15,73 EUR) und JENOPTIK (-3,93 Prozent auf 21,52 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 859 440 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 230,166 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,34 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
