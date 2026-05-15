Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|TecDAX im Fokus
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15.05.2026 09:29:07
Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsstart leichter
Am Freitag fällt der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 1,48 Prozent auf 3 799,89 Punkte zurück. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 510,579 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,453 Prozent schwächer bei 3 839,48 Punkten, nach 3 856,96 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 840,49 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 795,59 Zählern.
TecDAX-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn kletterte der TecDAX bereits um 0,487 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.04.2026, notierte der TecDAX bei 3 602,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 655,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.05.2025, lag der TecDAX noch bei 3 819,66 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,85 Prozent. Bei 3 870,57 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell SAP SE (+ 1,95 Prozent auf 143,98 EUR), Nemetschek SE (+ 1,28 Prozent auf 59,50 EUR), ATOSS Software (+ 1,27 Prozent auf 71,60 EUR), HENSOLDT (+ 0,45 Prozent auf 75,94 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0,32 Prozent auf 24,98 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Infineon (-5,89 Prozent auf 64,06 EUR), AIXTRON SE (-5,28 Prozent auf 52,36 EUR), Siltronic (-4,20 Prozent auf 90,05 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,46 Prozent auf 90,65 EUR) und Elmos Semiconductor (-3,00 Prozent auf 174,40 EUR).
Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 762 659 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 159,091 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick
2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,92 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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