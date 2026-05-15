Siltronic Aktie

Siltronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TecDAX im Fokus 15.05.2026 09:29:07

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsstart leichter

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsstart leichter

So bewegt sich der TecDAX heute.

Am Freitag fällt der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 1,48 Prozent auf 3 799,89 Punkte zurück. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 510,579 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,453 Prozent schwächer bei 3 839,48 Punkten, nach 3 856,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 840,49 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 795,59 Zählern.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der TecDAX bereits um 0,487 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.04.2026, notierte der TecDAX bei 3 602,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 655,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.05.2025, lag der TecDAX noch bei 3 819,66 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,85 Prozent. Bei 3 870,57 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell SAP SE (+ 1,95 Prozent auf 143,98 EUR), Nemetschek SE (+ 1,28 Prozent auf 59,50 EUR), ATOSS Software (+ 1,27 Prozent auf 71,60 EUR), HENSOLDT (+ 0,45 Prozent auf 75,94 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0,32 Prozent auf 24,98 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Infineon (-5,89 Prozent auf 64,06 EUR), AIXTRON SE (-5,28 Prozent auf 52,36 EUR), Siltronic (-4,20 Prozent auf 90,05 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,46 Prozent auf 90,65 EUR) und Elmos Semiconductor (-3,00 Prozent auf 174,40 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 762 659 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 159,091 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,92 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Siltronic AG

mehr Nachrichten