Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|TecDAX-Kursentwicklung
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24.03.2026 17:58:56
Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Abgaben
Der TecDAX sank im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,38 Prozent auf 3 422,18 Punkte. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 512,291 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,211 Prozent leichter bei 3 428,11 Punkten, nach 3 435,36 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 3 376,64 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 436,62 Punkten lag.
So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 24.02.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 715,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 586,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.03.2025, wurde der TecDAX auf 3 778,30 Punkte taxiert.
Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,58 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Ottobock (+ 6,46 Prozent auf 53,10 EUR), Drägerwerk (+ 5,54 Prozent auf 93,30 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,85 Prozent auf 32,44 EUR), IONOS (+ 2,41 Prozent auf 25,45 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 2,31 Prozent auf 23,96 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Nagarro SE (-9,60 Prozent auf 43,70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6,62 Prozent auf 56,45 EUR), ATOSS Software (-5,26 Prozent auf 73,90 EUR), Nemetschek SE (-4,22 Prozent auf 65,75 EUR) und SAP SE (-4,06 Prozent auf 147,62 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 5 626 179 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 179,640 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder
Die TeamViewer-Aktie weist mit 4,30 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,98 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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