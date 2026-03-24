Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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TecDAX-Kursentwicklung 24.03.2026 17:58:56

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Abgaben

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Abgaben

Der TecDAX zeigte sich schlussendlich schwächer.

Der TecDAX sank im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,38 Prozent auf 3 422,18 Punkte. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 512,291 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,211 Prozent leichter bei 3 428,11 Punkten, nach 3 435,36 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 3 376,64 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 436,62 Punkten lag.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 24.02.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 715,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 586,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.03.2025, wurde der TecDAX auf 3 778,30 Punkte taxiert.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,58 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Ottobock (+ 6,46 Prozent auf 53,10 EUR), Drägerwerk (+ 5,54 Prozent auf 93,30 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,85 Prozent auf 32,44 EUR), IONOS (+ 2,41 Prozent auf 25,45 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 2,31 Prozent auf 23,96 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Nagarro SE (-9,60 Prozent auf 43,70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6,62 Prozent auf 56,45 EUR), ATOSS Software (-5,26 Prozent auf 73,90 EUR), Nemetschek SE (-4,22 Prozent auf 65,75 EUR) und SAP SE (-4,06 Prozent auf 147,62 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 5 626 179 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 179,640 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Die TeamViewer-Aktie weist mit 4,30 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,98 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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