Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Abgaben

Der TecDAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 0,56 Prozent leichter bei 3 882,05 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 526,265 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,227 Prozent fester bei 3 912,73 Punkten, nach 3 903,86 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 912,73 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 870,35 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 2,20 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4 036,09 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 24.03.2026, den Stand von 3 416,31 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, bei 3 834,89 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 7,11 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit QIAGEN (+ 4,28 Prozent auf 34,01 EUR), Sartorius vz (+ 3,15 Prozent auf 219,40 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,04 Prozent auf 27,76 EUR), EVOTEC SE (+ 2,30 Prozent auf 4,81 EUR) und United Internet (+ 1,59 Prozent auf 24,22 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil Nordex (-4,83 Prozent auf 43,34 EUR), CANCOM SE (-4,26 Prozent auf 22,45 EUR), AIXTRON SE (-3,75 Prozent auf 53,34 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,63 Prozent auf 92,95 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,40 Prozent auf 29,54 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 5 372 920 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 154,374 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at