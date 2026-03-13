Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in der Verlustzone

Der TecDAX gibt seine Gewinne vom Vortag am Freitagmorgen wieder ab.

Am Freitag bewegt sich der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,96 Prozent leichter bei 3 544,96 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 541,629 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,548 Prozent auf 3 559,76 Punkte an der Kurstafel, nach 3 579,36 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 544,96 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 565,89 Punkten lag.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der TecDAX bereits um 0,447 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2026, wies der TecDAX 3 655,33 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, stand der TecDAX bei 3 552,44 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 13.03.2025, den Stand von 3 703,24 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 2,19 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 858,70 Punkte. Bei 3 510,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Drägerwerk (+ 0,94 Prozent auf 85,80 EUR), QIAGEN (+ 0,73 Prozent auf 35,65 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 0,34 Prozent auf 58,50 EUR), CANCOM SE (-0,22 Prozent auf 23,15 EUR) und Ottobock (-0,28 Prozent auf 53,35 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Siltronic (-3,70 Prozent auf 52,00 EUR), EVOTEC SE (-3,60 Prozent auf 4,15 EUR), SMA Solar (-2,37 Prozent auf 32,20 EUR), United Internet (-2,34 Prozent auf 26,74 EUR) und AIXTRON SE (-2,32 Prozent auf 31,53 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 270 588 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 195,005 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at