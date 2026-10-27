Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Start mit Abgaben

Der TecDAX kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,26 Prozent tiefer bei 4 045,99 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 575,218 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,193 Prozent fester bei 4 064,28 Punkten, nach 4 056,47 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 4 044,60 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 070,81 Punkten lag.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 975,48 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 808,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wurde der TecDAX auf 3 730,11 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,64 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit OHB SE (+ 3,56 Prozent auf 233,00 EUR), Infineon (+ 1,04 Prozent auf 50,72 EUR), JENOPTIK (+ 0,97 Prozent auf 39,46 EUR), Eckert Ziegler (+ 0,54 Prozent auf 12,95 EUR) und PVA TePla (+ 0,34 Prozent auf 29,42 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-10,41 Prozent auf 46,90 EUR), ATOSS Software (-3,06 Prozent auf 92,00 EUR), HENSOLDT (-1,32 Prozent auf 85,28 EUR), IONOS (-1,11 Prozent auf 35,60 EUR) und Sartorius vz (-1,00 Prozent auf 286,60 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 405 837 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 239,629 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Die TeamViewer-Aktie weist mit 7,70 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,80 Prozent.

Redaktion finanzen.at