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TecDAX-Kursentwicklung 27.10.2026 09:28:50

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Start mit Abgaben

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Start mit Abgaben

Der TecDAX kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,26 Prozent tiefer bei 4 045,99 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 575,218 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,193 Prozent fester bei 4 064,28 Punkten, nach 4 056,47 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 4 044,60 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 070,81 Punkten lag.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 975,48 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 808,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wurde der TecDAX auf 3 730,11 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,64 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit OHB SE (+ 3,56 Prozent auf 233,00 EUR), Infineon (+ 1,04 Prozent auf 50,72 EUR), JENOPTIK (+ 0,97 Prozent auf 39,46 EUR), Eckert Ziegler (+ 0,54 Prozent auf 12,95 EUR) und PVA TePla (+ 0,34 Prozent auf 29,42 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-10,41 Prozent auf 46,90 EUR), ATOSS Software (-3,06 Prozent auf 92,00 EUR), HENSOLDT (-1,32 Prozent auf 85,28 EUR), IONOS (-1,11 Prozent auf 35,60 EUR) und Sartorius vz (-1,00 Prozent auf 286,60 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 405 837 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 239,629 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Die TeamViewer-Aktie weist mit 7,70 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,80 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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ATOSS Software AG 94,10 -0,42% ATOSS Software AG
Deutsche Telekom AG 24,97 -0,12% Deutsche Telekom AG
Eckert & Ziegler 12,95 -0,38% Eckert & Ziegler
freenet AG 22,48 -0,97% freenet AG
HENSOLDT 85,82 0,07% HENSOLDT
Infineon AG 51,13 0,47% Infineon AG
IONOS 35,90 0,39% IONOS
JENOPTIK AG 39,52 0,92% JENOPTIK AG
OHB SE 231,00 2,90% OHB SE
PVA TePla AG 29,18 -0,07% PVA TePla AG
SAP SE 214,30 0,66% SAP SE
Sartorius AG Vz. 287,50 -0,03% Sartorius AG Vz.
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 48,40 -8,59% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 7,61 0,00% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 30,90 5,82% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 071,23 0,36%

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