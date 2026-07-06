RELX Aktie

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WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97

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FTSE 100-Performance im Blick 06.07.2026 12:26:33

Zurückhaltung in London: Das macht der FTSE 100 aktuell

Zurückhaltung in London: Das macht der FTSE 100 aktuell

Heute halten sich die Anleger in London zurück.

Um 12:09 Uhr gibt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,13 Prozent auf 10 664,94 Punkte nach. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,189 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 10 679,38 Punkte an der Kurstafel, nach 10 679,03 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 663,41 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10 733,39 Einheiten.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 368,05 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der FTSE 100 10 436,29 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 822,91 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,17 Prozent nach oben. Bei 10 934,94 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit RELX (+ 2,57 Prozent auf 23,94 GBP), StJamess Place (+ 2,46 Prozent auf 13,35 GBP), Experian (+ 2,34 Prozent auf 27,06 GBP), BAE Systems (+ 1,87 Prozent auf 20,19 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,75 Prozent auf 88,22 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Fresnillo (-2,43 Prozent auf 28,51 GBP), Halma (-2,29 Prozent auf 39,22 GBP), Airtel Africa (-2,15 Prozent auf 3,36 GBP), IMI (-1,90 Prozent auf 28,84 GBP) und Diploma (-1,88 Prozent auf 70,65 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 18 608 985 Aktien gehandelt. Mit 291,074 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Airtel Africa 3,93 -1,80% Airtel Africa
BAE Systems plc 23,53 2,80% BAE Systems plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 136,00 0,00% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Diploma PLC 82,55 -3,11% Diploma PLC
Experian PLC 31,60 1,94% Experian PLC
Fresnillo PLC 33,34 -2,23% Fresnillo PLC
Halma PLC 45,74 -2,76% Halma PLC
HSBC Holdings plc 17,01 0,65% HSBC Holdings plc
IMI PLC 33,60 -2,33% IMI PLC
Lloyds Banking Group 1,34 0,41% Lloyds Banking Group
London Stock Exchange (LSE) 103,70 2,12% London Stock Exchange (LSE)
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 28,04 1,67% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Severn Trent plc 35,04 -0,11% Severn Trent plc
St.James's Place PLC 15,70 2,61% St.James's Place PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 663,73 -0,14%

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