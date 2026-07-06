RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
|FTSE 100-Performance im Blick
|
06.07.2026 12:26:33
Zurückhaltung in London: Das macht der FTSE 100 aktuell
Um 12:09 Uhr gibt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,13 Prozent auf 10 664,94 Punkte nach. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,189 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 10 679,38 Punkte an der Kurstafel, nach 10 679,03 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 663,41 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10 733,39 Einheiten.
FTSE 100-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 368,05 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der FTSE 100 10 436,29 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 822,91 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,17 Prozent nach oben. Bei 10 934,94 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten markiert.
Top und Flops heute
Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit RELX (+ 2,57 Prozent auf 23,94 GBP), StJamess Place (+ 2,46 Prozent auf 13,35 GBP), Experian (+ 2,34 Prozent auf 27,06 GBP), BAE Systems (+ 1,87 Prozent auf 20,19 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,75 Prozent auf 88,22 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Fresnillo (-2,43 Prozent auf 28,51 GBP), Halma (-2,29 Prozent auf 39,22 GBP), Airtel Africa (-2,15 Prozent auf 3,36 GBP), IMI (-1,90 Prozent auf 28,84 GBP) und Diploma (-1,88 Prozent auf 70,65 GBP).
Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen
Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 18 608 985 Aktien gehandelt. Mit 291,074 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick
Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Fresnillo PLC
|
12:26
|Zurückhaltung in London: Das macht der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
09:28
|Starker Wochentag in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Start steigen (finanzen.at)
|
03.07.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
03.07.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
01.07.26
|Börse London: FTSE 100 fällt zum Start des Mittwochshandels zurück (finanzen.at)
|
30.06.26
|FTSE 100-Papier Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresnillo von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.06.26
|Börse London: FTSE 100 fällt zum Ende des Montagshandels zurück (finanzen.at)
|
29.06.26
|Börse London in Grün: Das macht der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Diploma PLC
Aktien in diesem Artikel
|Airtel Africa
|3,93
|-1,80%
|BAE Systems plc
|23,53
|2,80%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|136,00
|0,00%
|Diploma PLC
|82,55
|-3,11%
|Experian PLC
|31,60
|1,94%
|Fresnillo PLC
|33,34
|-2,23%
|Halma PLC
|45,74
|-2,76%
|HSBC Holdings plc
|17,01
|0,65%
|IMI PLC
|33,60
|-2,33%
|Lloyds Banking Group
|1,34
|0,41%
|London Stock Exchange (LSE)
|103,70
|2,12%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|28,04
|1,67%
|Severn Trent plc
|35,04
|-0,11%
|St.James's Place PLC
|15,70
|2,61%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 663,73
|-0,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFehlende Impulse machen sich bemerkbar: ATX gibt nach -- DAX schleicht auf neue Rekordmarken -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart kaum verändert. Beim DAX sind überschaubare Gewinne und neue Rekorde zu sehen. In Asien bewegen sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.