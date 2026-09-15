Zurückhaltung in London: FTSE 100 am Dienstagmittag in der Verlustzone

Am Dienstag geht es im FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0,38 Prozent auf 10 657,32 Punkte nach unten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 3,188 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 10 697,76 Punkte an der Kurstafel, nach 10 697,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 697,76 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 586,39 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 10 750,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 430,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9 277,03 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,10 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 989,45 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Kingfisher (+ 2,57 Prozent auf 2,95 GBP), NatWest Group (+ 2,37 Prozent auf 6,99 GBP), Marks Spencer (+ 2,21 Prozent auf 3,79 GBP), Babcock International (+ 2,10 Prozent auf 9,81 GBP) und BAE Systems (+ 1,88 Prozent auf 19,77 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen RELX (-3,03 Prozent auf 25,24 GBP), Informa (-2,28 Prozent auf 8,83 GBP), Glencore (-2,12 Prozent auf 5,79 GBP), Experian (-2,10 Prozent auf 27,98 GBP) und Aberdeen Group (-2,10 Prozent auf 2,42 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 37 332 860 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 311,200 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at