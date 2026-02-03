Zurückhaltung in London: FTSE 100 am Dienstagnachmittag in Rot

Um 15:41 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,71 Prozent schwächer bei 10 268,38 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,892 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,002 Prozent auf 10 341,32 Punkte an der Kurstafel, nach 10 341,56 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 10 232,19 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 373,28 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, notierte der FTSE 100 bei 9 951,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.11.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 701,37 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 03.02.2025, den Wert von 8 583,56 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 3,19 Prozent zu Buche. 10 373,28 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 9 951,14 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Ocado Group (+ 4,69 Prozent auf 2,22 GBP), Anglo American (+ 4,49 Prozent auf 36,05 GBP), Antofagasta (+ 3,76 Prozent auf 37,77 GBP), Fresnillo (+ 3,60 Prozent auf 38,00 GBP) und Rio Tinto (+ 2,32 Prozent auf 69,60 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil RELX (-16,01 Prozent auf 21,71 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-10,10 Prozent auf 74,02 GBP), WPP 2012 (-8,76 Prozent auf 2,76 GBP), Experian (-8,39 Prozent auf 25,10 GBP) und Pearson (-6,62 Prozent auf 9,05 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 52 653 275 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 255,847 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,10 erwartet. Mit 8,30 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at