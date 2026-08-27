Compass Group Aktie

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WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575

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FTSE 100-Kursverlauf 27.08.2026 15:59:09

Zurückhaltung in London: FTSE 100 am Nachmittag mit Abgaben

Zurückhaltung in London: FTSE 100 am Nachmittag mit Abgaben

Der FTSE 100 notiert heute im Minus.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0,63 Prozent tiefer bei 10 809,51 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,252 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 10 878,16 Punkte an der Kurstafel, nach 10 878,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 878,47 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 784,65 Zählern.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der FTSE 100 bereits um 0,063 Prozent zurück. Der FTSE 100 lag noch vor einem Monat, am 27.07.2026, bei 10 781,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, lag der FTSE 100 bei 10 505,01 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 27.08.2025, mit 9 255,50 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8,63 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 989,45 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Computacenter (+ 6,42 Prozent auf 55,50 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 3,98 Prozent auf 90,34 GBP), Sage (+ 2,59 Prozent auf 10,91 GBP), Compass Group (+ 2,56 Prozent auf 30,85 USD) und RELX (+ 1,59 Prozent auf 26,27 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil LondonMetric Property (-2,94 Prozent auf 1,89 GBP), Entain (-2,56 Prozent auf 5,17 GBP), SSE (-2,48 Prozent auf 23,56 GBP), Croda International (-2,25 Prozent auf 33,87 GBP) und GSK (-2,25 Prozent auf 18,57 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 49 583 526 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 303,678 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 14,84 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

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11.08.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Babcock International 12,69 0,24% Babcock International
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 156,00 -0,64% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Compass Group plc 26,20 0,08% Compass Group plc
Computacenter PLC 66,00 0,76% Computacenter PLC
Croda International PLC Registered Shs 39,84 0,20% Croda International PLC Registered Shs
Entain PLC Registered Shs 5,96 0,10% Entain PLC Registered Shs
GSK PLC Registered Shs 21,59 0,00% GSK PLC Registered Shs
HSBC Holdings plc 17,60 -0,08% HSBC Holdings plc
Lloyds Banking Group 1,28 0,08% Lloyds Banking Group
London Stock Exchange (LSE) 105,30 0,29% London Stock Exchange (LSE)
LondonMetric Property PLC 2,22 0,00% LondonMetric Property PLC
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 31,20 0,13% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Sage PLC 13,20 0,00% Sage PLC
SSE Plc 27,90 0,36% SSE Plc

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 792,54 -0,79%

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