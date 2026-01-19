Zurückhaltung in London: FTSE 100 fällt mittags

Der FTSE 100 zeigt sich am Mittag schwächer.

Am Montag verbucht der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE ein Minus in Höhe von 0,62 Prozent auf 10 171,70 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,844 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 10 235,31 Punkte an der Kurstafel, nach 10 235,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 10 166,27 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 235,31 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 19.12.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 9 897,42 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9 354,57 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, einen Wert von 8 505,22 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,22 Prozent. Bei 10 257,75 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9 951,14 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Fresnillo (+ 5,02 Prozent auf 39,34 GBP), BAE Systems (+ 1,92 Prozent auf 21,28 GBP), BT Group (+ 1,76 Prozent auf 1,82 GBP), Severn Trent (+ 1,55 Prozent auf 28,79 GBP) und J Sainsbury (+ 1,21 Prozent auf 3,19 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Ocado Group (-5,47 Prozent auf 2,67 GBP), Flutter Entertainment (-4,68 Prozent auf 137,79 GBP), Diploma (-3,69 Prozent auf 54,75 GBP), NatWest Group (-2,73 Prozent auf 6,35 GBP) und ConvaTec (-2,70 Prozent auf 2,30 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 ist die Vodafone Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 20 251 839 Aktien gehandelt. Mit 250,889 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at