Zurückhaltung in London: FTSE 100 gibt zum Handelsende nach

In London war am Montagabend ein stabiler Handel zu beobachten.

Der FTSE 100 schloss den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 10 684,74 Punkten ab. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,102 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,001 Prozent auf 10 686,75 Punkte an der Kurstafel, nach 10 686,89 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10 660,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10 738,65 Punkten.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 23.01.2026, stand der FTSE 100 noch bei 10 143,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 9 539,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, mit 8 659,37 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,37 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10 745,76 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit JD Sports Fashion (+ 3,38 Prozent auf 0,81 GBP), Fresnillo (+ 3,17 Prozent auf 39,76 GBP), Marks Spencer (+ 2,47 Prozent auf 4,07 GBP), Centrica (+ 2,31 Prozent auf 1,93 GBP) und Antofagasta (+ 2,23 Prozent auf 40,81 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Intermediate Capital Group (-4,95 Prozent auf 16,52 GBP), Pershing Square (-4,47 Prozent auf 42,30 GBP), Flutter Entertainment (-4,37 Prozent auf 86,20 GBP), Sage (-4,35 Prozent auf 7,84 GBP) und Whitbread (-3,99 Prozent auf 26,21 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 124 779 780 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 270,641 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Im FTSE 100 hat die WPP 2012-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,08 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Legal General-Aktie an.

