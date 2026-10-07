Zurückhaltung in London: FTSE 100 letztendlich mit Abgaben

Der FTSE 100 zeigte sich heute mit negativem Vorzeichen.

Am Mittwoch fiel der FTSE 100 via LSE zum Handelsende um 0,79 Prozent auf 10 458,50 Punkte zurück. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3,154 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,005 Prozent fester bei 10 542,18 Punkten, nach 10 541,69 Punkten am Vortag.

Bei 10 445,42 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10 542,18 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der FTSE 100 bereits um 0,037 Prozent zurück. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 07.09.2026, den Wert von 10 822,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 665,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 483,58 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 5,10 Prozent zu Buche. Bei 10 989,45 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Zählern.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit JD Sports Fashion (+ 3,93 Prozent auf 0,84 GBP), Reckitt Benckiser Group (+ 2,59 Prozent auf 51,06 GBP), Haleon (+ 2,51 Prozent auf 3,42 GBP), BAT (+ 2,13 Prozent auf 40,84 GBP) und Vodafone Group (+ 2,12 Prozent auf 1,28 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Prudential (-4,67 Prozent auf 8,81 GBP), Standard Chartered (-4,53 Prozent auf 21,51 GBP), HSBC (-4,36 Prozent auf 14,08 GBP), Weir Group (-3,83 Prozent auf 25,60 GBP) und Investec (-3,72 Prozent auf 5,95 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 135 438 709 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 295,173 Mrd. Euro heraus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at