FTSE 100
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|Index-Performance im Fokus
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17.11.2026 12:26:25
Zurückhaltung in London: FTSE 100 mittags in Rot
Um 12:09 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,73 Prozent schwächer bei 10 802,25 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,314 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 10 881,53 Punkte an der Kurstafel, nach 10 881,55 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10 881,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10 786,89 Punkten.
So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 881,90 Punkten berechnet. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 17.08.2026, den Stand von 10 720,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 675,43 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 8,55 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10 989,45 Punkte. Bei 9 670,46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im FTSE 100
Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Diploma (+ 1,45 Prozent auf 72,64 GBP), Rentokil Initial (+ 1,19 Prozent auf 3,67 GBP), BT Group (+ 1,10 Prozent auf 2,19 GBP), Ithaca Energy (+ 0,81 Prozent auf 2,56 GBP) und Coca-Cola European Partners (+ 0,52 Prozent auf 119,19 USD). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen StJamess Place (-2,55 Prozent auf 11,45 GBP), BAE Systems (-2,44 Prozent auf 18,63 GBP), Babcock International (-2,18 Prozent auf 9,83 GBP), Antofagasta (-2,10 Prozent auf 29,85 GBP) und WPP 2012 (-2,06 Prozent auf 4,09 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 27 642 654 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 278,074 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus
Im FTSE 100 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Antofagasta plc
|35,38
|-1,53%
|Babcock International
|11,85
|0,59%
|BAE Systems plc
|22,29
|-1,55%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|157,00
|-3,09%
|BT Group plc
|2,62
|2,22%
|Coca-Cola European Partners PLC
|107,00
|-0,74%
|Diploma PLC
|84,20
|-0,53%
|HSBC Holdings plc
|15,78
|-1,50%
|Ithaca Energy PLC Registered Shs
|3,02
|-0,40%
|Lloyds Banking Group
|1,15
|-0,99%
|Rentokil Initial PlcShs
|4,26
|-3,10%
|Smiths PLC
|31,60
|-1,25%
|St.James's Place PLC
|13,60
|-3,55%
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|4,86
|-2,80%
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