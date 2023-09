Zurückhaltung in London: FTSE 100 notiert mittags im Minus

Der FTSE 100 verliert am Mittag an Wert.

Am Montag gibt der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE um 0,58 Prozent auf 7 639,09 Punkte nach. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,396 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 683,91 Punkten, nach 7 683,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 618,58 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7 684,82 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 25.08.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 338,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, bei 7 461,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.09.2022, lag der FTSE 100 bei 7 018,60 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 1,13 Prozent nach oben. Bei 8 047,06 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 206,82 Zählern.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell CRH (+ 2,88 Prozent auf 44,66 GBP), AstraZeneca (+ 1,48 Prozent auf 112,10 GBP), Standard Chartered (+ 1,15 Prozent auf 7,59 GBP), Smurfit Kappa (+ 1,10 Prozent auf 27,50 GBP) und M&G (+ 1,04 Prozent auf 2,05 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Entain (-8,13 Prozent auf 9,70 GBP), Ocado Group (-3,81 Prozent auf 6,65 GBP), Flutter Entertainment (-3,25 Prozent auf 135,65 GBP), Rio Tinto (-3,22 Prozent auf 50,16 GBP) und Antofagasta (-3,09 Prozent auf 13,78 GBP) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15 954 677 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 198,857 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Glencore-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,12 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

