Vodafone Group Aktie

Vodafone Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
FTSE 100-Performance 07.01.2026 09:28:48

Zurückhaltung in London: FTSE 100 notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus

Zurückhaltung in London: FTSE 100 notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus

Das macht der FTSE 100 aktuell.

Der FTSE 100 verliert im LSE-Handel um 09:12 Uhr 0,26 Prozent auf 10 096,40 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,919 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 10 122,76 Punkten, nach 10 122,73 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10 124,75 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10 090,89 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 1,46 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 9 667,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.10.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 483,58 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 07.01.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 245,28 Punkten.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Vodafone Group (+ 1,69 Prozent auf 1,02 GBP), AstraZeneca (+ 1,34 Prozent auf 142,26 GBP), Smiths (+ 1,07 Prozent auf 24,62 GBP), Segro (+ 0,95 Prozent auf 7,26 GBP) und SSE (+ 0,92 Prozent auf 22,98 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Flutter Entertainment (-3,01 Prozent auf 161,00 GBP), NatWest Group (-2,76 Prozent auf 6,42 GBP), BP (-2,43 Prozent auf 4,21 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-2,27 Prozent auf 15,49 GBP) und Diageo (-1,70 Prozent auf 16,16 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 3 034 311 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 239,624 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Die 3i-Aktie hat mit 4,95 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Vodafone Group PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Vodafone Group PLC

mehr Analysen
07.01.26 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.01.26 Vodafone Group Sell UBS AG
11.12.25 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
08.12.25 Vodafone Group Overweight Barclays Capital
28.11.25 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3i plc 36,60 -4,19% 3i plc
AstraZeneca PLC 162,25 0,00% AstraZeneca PLC
BP plc (British Petrol) 4,84 -1,74% BP plc (British Petrol)
Diageo plc 18,75 -1,32% Diageo plc
Diploma PLC 64,00 0,00% Diploma PLC
Flutter Entertainment 187,65 0,37% Flutter Entertainment
Hikma Pharmaceuticals PLCShs 18,10 -2,16% Hikma Pharmaceuticals PLCShs
Legal & General plc 3,07 -1,29% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,17 -0,43% Lloyds Banking Group
NatWest Group PLC Registered Shs 7,43 -1,93% NatWest Group PLC Registered Shs
Segro PLC (REIT) 8,50 2,41% Segro PLC (REIT)
Smiths PLC 28,12 -0,21% Smiths PLC
SSE Plc 26,20 -1,50% SSE Plc
Vodafone Group PLC 1,18 2,03% Vodafone Group PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 044,69 -0,04%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen