Zurückhaltung in London: FTSE 100 notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus

Der FTSE 100 verliert im LSE-Handel um 09:12 Uhr 0,26 Prozent auf 10 096,40 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,919 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 10 122,76 Punkten, nach 10 122,73 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10 124,75 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10 090,89 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 1,46 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 9 667,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.10.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 483,58 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 07.01.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 245,28 Punkten.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Vodafone Group (+ 1,69 Prozent auf 1,02 GBP), AstraZeneca (+ 1,34 Prozent auf 142,26 GBP), Smiths (+ 1,07 Prozent auf 24,62 GBP), Segro (+ 0,95 Prozent auf 7,26 GBP) und SSE (+ 0,92 Prozent auf 22,98 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Flutter Entertainment (-3,01 Prozent auf 161,00 GBP), NatWest Group (-2,76 Prozent auf 6,42 GBP), BP (-2,43 Prozent auf 4,21 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-2,27 Prozent auf 15,49 GBP) und Diageo (-1,70 Prozent auf 16,16 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 3 034 311 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 239,624 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Die 3i-Aktie hat mit 4,95 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at