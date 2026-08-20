JD Sports Fashion Aktie
WKN DE: A3C480 / ISIN: GB00BM8Q5M07
|FTSE 100 im Blick
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20.08.2026 12:27:20
Zurückhaltung in London: FTSE 100 präsentiert sich leichter
Um 12:09 Uhr fällt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,15 Prozent auf 10 727,17 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,191 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 10 743,23 Punkte an der Kurstafel, nach 10 743,35 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 744,03 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 702,69 Zählern.
FTSE 100 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,212 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 524,76 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 20.05.2026, den Wert von 10 432,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 288,14 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,80 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im FTSE 100
Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Weir Group (+ 2,42 Prozent auf 27,06 GBP), Diageo (+ 1,66 Prozent auf 17,18 GBP), Severn Trent (+ 1,37 Prozent auf 31,10 GBP), BP (+ 1,21 Prozent auf 5,46 GBP) und Diploma (+ 1,13 Prozent auf 71,85 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil JD Sports Fashion (-15,26 Prozent auf 0,79 GBP), Investec (-4,46 Prozent auf 6,35 GBP), Legal General (-3,58 Prozent auf 2,87 GBP), Coca-Cola HBC (-2,40 Prozent auf 44,07 GBP) und Entain (-2,32 Prozent auf 5,31 GBP).
Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100
Das Handelsvolumen der JD Sports Fashion-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 22 776 124 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 302,962 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick
In diesem Jahr hat die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Babcock International
|13,31
|2,86%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|149,00
|0,00%
|BP plc (British Petrol)
|6,37
|1,86%
|Coca-Cola HBC AG
|51,10
|-1,92%
|Diageo plc
|19,99
|1,32%
|Diploma PLC
|83,65
|1,09%
|Entain PLC Registered Shs
|6,32
|-1,34%
|HSBC Holdings plc
|17,57
|1,06%
|Investec PLCShs
|7,40
|-5,13%
|JD Sports Fashion PLC Registered Shs
|0,93
|-14,89%
|Legal & General plc
|3,37
|-3,71%
|Severn Trent plc
|36,22
|1,17%
|Weir Group PLC
|31,60
|2,60%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 719,05
|-0,23%