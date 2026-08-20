JD Sports Fashion Aktie

JD Sports Fashion für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C480 / ISIN: GB00BM8Q5M07

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FTSE 100 im Blick 20.08.2026 12:27:20

Zurückhaltung in London: FTSE 100 präsentiert sich leichter

Zurückhaltung in London: FTSE 100 präsentiert sich leichter

FTSE 100-Handel am Donnerstagmittag.

Um 12:09 Uhr fällt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,15 Prozent auf 10 727,17 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,191 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 10 743,23 Punkte an der Kurstafel, nach 10 743,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 744,03 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 702,69 Zählern.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,212 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 524,76 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 20.05.2026, den Wert von 10 432,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 288,14 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,80 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Weir Group (+ 2,42 Prozent auf 27,06 GBP), Diageo (+ 1,66 Prozent auf 17,18 GBP), Severn Trent (+ 1,37 Prozent auf 31,10 GBP), BP (+ 1,21 Prozent auf 5,46 GBP) und Diploma (+ 1,13 Prozent auf 71,85 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil JD Sports Fashion (-15,26 Prozent auf 0,79 GBP), Investec (-4,46 Prozent auf 6,35 GBP), Legal General (-3,58 Prozent auf 2,87 GBP), Coca-Cola HBC (-2,40 Prozent auf 44,07 GBP) und Entain (-2,32 Prozent auf 5,31 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Das Handelsvolumen der JD Sports Fashion-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 22 776 124 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 302,962 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

In diesem Jahr hat die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Babcock International 13,31 2,86% Babcock International
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 149,00 0,00% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
BP plc (British Petrol) 6,37 1,86% BP plc (British Petrol)
Coca-Cola HBC AG 51,10 -1,92% Coca-Cola HBC AG
Diageo plc 19,99 1,32% Diageo plc
Diploma PLC 83,65 1,09% Diploma PLC
Entain PLC Registered Shs 6,32 -1,34% Entain PLC Registered Shs
HSBC Holdings plc 17,57 1,06% HSBC Holdings plc
Investec PLCShs 7,40 -5,13% Investec PLCShs
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 0,93 -14,89% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
Legal & General plc 3,37 -3,71% Legal & General plc
Severn Trent plc 36,22 1,17% Severn Trent plc
Weir Group PLC 31,60 2,60% Weir Group PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 719,05 -0,23%

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