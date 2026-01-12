Zurückhaltung in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Der FTSE 100 kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:13 Uhr um 0,22 Prozent schwächer bei 10 101,89 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,814 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent leichter bei 10 124,47 Punkten in den Handel, nach 10 124,60 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 10 124,63 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 089,93 Punkten lag.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 12.12.2025, wurde der FTSE 100 auf 9 649,03 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 427,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, wurde der FTSE 100 mit 8 248,49 Punkten gehandelt.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Fresnillo (+ 5,07 Prozent auf 36,84 GBP), BAE Systems (+ 2,36 Prozent auf 21,02 GBP), BAT (+ 1,72 Prozent auf 41,30 GBP), Antofagasta (+ 1,72 Prozent auf 35,33 GBP) und Diageo (+ 1,69 Prozent auf 16,58 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Barclays (-4,67 Prozent auf 4,62 GBP), Ashtead (-3,50 Prozent auf 53,98 GBP), International Consolidated Airlines (-2,12 Prozent auf 4,15 GBP), United Utilities (-1,85 Prozent auf 12,19 GBP) und Severn Trent (-1,82 Prozent auf 28,54 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Aktuell weist die Barclays-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 4 330 754 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 253,758 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Im FTSE 100 hat die 3i-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Legal General-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,32 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

