Zum Handelsschluss notierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0,38 Prozent leichter bei 10 426,94 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,170 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,009 Prozent auf 10 468,06 Punkte an der Kurstafel, nach 10 467,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10 423,63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10 545,01 Punkten.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,783 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 690,36 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 25.08.2026, den Stand von 10 886,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, wies der FTSE 100 9 609,53 Punkte auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,78 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Zähler.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Imperial Brands (+ 6,09 Prozent auf 30,30 GBP), 3i (+ 2,57 Prozent auf 27,18 GBP), BAT (+ 2,31 Prozent auf 45,56 GBP), Unilever (+ 2,24 Prozent auf 50,67 GBP) und Haleon (+ 1,77 Prozent auf 3,57 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Computacenter (-8,19 Prozent auf 41,90 GBP), Standard Chartered (-4,74 Prozent auf 18,61 GBP), Bank of Georgia Group (-4,24 Prozent auf 115,30 GBP), Rolls-Royce (-3,93 Prozent auf 12,51 GBP) und Auto Trader Group (-3,31 Prozent auf 5,32 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 98 242 314 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 260,745 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Im FTSE 100 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at