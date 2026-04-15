Zurückhaltung in London: FTSE 100 schlussendlich in Rot

Der FTSE 100 notierte im LSE-Handel letztendlich um 0,47 Prozent leichter bei 10 559,58 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,016 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 10 609,21 Punkte an der Kurstafel, nach 10 609,06 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 640,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10 559,58 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,395 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, stand der FTSE 100 bei 10 261,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.01.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 238,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 249,12 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,11 Prozent zu. Bei 10 934,94 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Ocado Group (+ 4,96 Prozent auf 1,91 GBP), Entain (+ 4,88 Prozent auf 5,85 GBP), Barratt Developments (+ 3,48 Prozent auf 2,67 GBP), Intermediate Capital Group (+ 3,31 Prozent auf 17,81 GBP) und Flutter Entertainment (+ 3,17 Prozent auf 82,00 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Imperial Brands (-3,53 Prozent auf 28,30 GBP), Airtel Africa (-3,17 Prozent auf 3,61 GBP), Fresnillo (-3,03 Prozent auf 35,79 GBP), GSK (-2,69 Prozent auf 21,31 GBP) und Associated British Foods (-2,53 Prozent auf 18,29 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 97 213 334 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 267,386 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,16 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at