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FTSE 100-Performance im Blick 15.04.2026 17:58:42

Zurückhaltung in London: FTSE 100 schlussendlich in Rot

Zurückhaltung in London: FTSE 100 schlussendlich in Rot

Der FTSE 100 verlor heute an Boden.

Der FTSE 100 notierte im LSE-Handel letztendlich um 0,47 Prozent leichter bei 10 559,58 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,016 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 10 609,21 Punkte an der Kurstafel, nach 10 609,06 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 640,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10 559,58 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,395 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, stand der FTSE 100 bei 10 261,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.01.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 238,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 249,12 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,11 Prozent zu. Bei 10 934,94 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Ocado Group (+ 4,96 Prozent auf 1,91 GBP), Entain (+ 4,88 Prozent auf 5,85 GBP), Barratt Developments (+ 3,48 Prozent auf 2,67 GBP), Intermediate Capital Group (+ 3,31 Prozent auf 17,81 GBP) und Flutter Entertainment (+ 3,17 Prozent auf 82,00 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Imperial Brands (-3,53 Prozent auf 28,30 GBP), Airtel Africa (-3,17 Prozent auf 3,61 GBP), Fresnillo (-3,03 Prozent auf 35,79 GBP), GSK (-2,69 Prozent auf 21,31 GBP) und Associated British Foods (-2,53 Prozent auf 18,29 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 97 213 334 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 267,386 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,16 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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3i plc 32,65 3,03% 3i plc
Airtel Africa 4,15 -4,38% Airtel Africa
Associated British Foods plc 21,20 -2,75% Associated British Foods plc
AstraZeneca PLC 170,70 -1,33% AstraZeneca PLC
Barratt Developments PLC 3,08 4,05% Barratt Developments PLC
Entain PLC Registered Shs 6,71 4,87% Entain PLC Registered Shs
Flutter Entertainment 94,00 5,03% Flutter Entertainment
Fresnillo PLC 41,04 -3,21% Fresnillo PLC
GSK PLC Registered Shs 24,50 -2,47% GSK PLC Registered Shs
Imperial Brands plc 32,58 -3,38% Imperial Brands plc
Intermediate Capital Group PLC 20,40 3,03% Intermediate Capital Group PLC
Legal & General plc 3,06 -0,52% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,19 0,42% Lloyds Banking Group
Ocado Group PLC 2,17 4,53% Ocado Group PLC
Schroders PLC Registered Shs 6,66 -0,22% Schroders PLC Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 559,58 -0,47%

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