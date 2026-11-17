FTSE 100
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|LSE-Handel im Fokus
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17.11.2026 15:58:42
Zurückhaltung in London: FTSE 100 schwächelt
Um 15:40 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 1,10 Prozent tiefer bei 10 762,01 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 3,314 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent tiefer bei 10 881,53 Punkten, nach 10 881,55 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 10 881,53 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 741,43 Punkten verzeichnete.
FTSE 100 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 881,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 720,30 Punkten. Der FTSE 100 lag vor einem Jahr, am 17.11.2025, bei 9 675,43 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,15 Prozent zu. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Ithaca Energy (+ 0,97 Prozent auf 2,57 GBP), Rolls-Royce (+ 0,82 Prozent auf 13,48 GBP), BP (+ 0,61 Prozent auf 5,74 GBP), BT Group (+ 0,28 Prozent auf 2,17 GBP) und Fresnillo (+ 0,25 Prozent auf 23,70 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Burberry (-3,27 Prozent auf 11,38 GBP), StJamess Place (-3,24 Prozent auf 11,37 GBP), Sage (-3,13 Prozent auf 11,46 GBP), GSK (-2,77 Prozent auf 18,76 GBP) und Experian (-2,55 Prozent auf 28,71 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 55 932 258 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 278,074 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick
In diesem Jahr hat die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Mit 14,84 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|157,00
|-3,09%
|BP plc (British Petrol)
|6,79
|-0,24%
|BT Group plc
|2,62
|2,22%
|Burberry plc
|13,54
|-2,17%
|Experian PLC
|33,60
|-4,00%
|Fresnillo PLC
|28,60
|2,14%
|GSK PLC Registered Shs
|22,38
|-2,10%
|HSBC Holdings plc
|15,78
|-1,50%
|Ithaca Energy PLC Registered Shs
|3,02
|-0,40%
|Lloyds Banking Group
|1,15
|-0,99%
|Rolls-Royce Plc
|15,82
|-0,96%
|Sage PLC
|13,80
|-4,83%
|Smiths PLC
|31,60
|-1,25%
|St.James's Place PLC
|13,60
|-3,55%
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