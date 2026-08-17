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FTSE 100 im Blick 17.08.2026 17:58:47

Zurückhaltung in London: FTSE 100 schwächelt schlussendlich

Zurückhaltung in London: FTSE 100 schwächelt schlussendlich

Der FTSE 100 erlitt am Montagabend Verluste.

Zum Handelsende tendierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0,28 Prozent schwächer bei 10 720,30 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,213 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,001 Prozent auf 10 749,95 Punkte an der Kurstafel, nach 10 750,11 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 10 793,55 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 717,55 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 600,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Stand von 10 195,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, einen Stand von 9 138,90 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 7,73 Prozent zu. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Endeavour Mining (+ 2,04 Prozent auf 41,95 GBP), Anglo American (+ 2,03 Prozent auf 39,28 GBP), GSK (+ 1,87 Prozent auf 18,52 GBP), Fresnillo (+ 1,74 Prozent auf 29,30 GBP) und Rolls-Royce (+ 1,48 Prozent auf 15,64 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Howden Joinery Group (-3,51 Prozent auf 7,98 GBP), Diageo (-3,43 Prozent auf 17,04 GBP), J Sainsbury (-3,23 Prozent auf 3,33 GBP), Experian (-3,15 Prozent auf 27,99 GBP) und Croda International (-3,01 Prozent auf 31,60 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 49 819 322 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 306,934 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14,84 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

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