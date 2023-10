Zurückhaltung in London: FTSE 100 schwächer

Der FTSE 100 notiert am Montagmittag im Minus.

Der FTSE 100 fällt im LSE-Handel um 12:11 Uhr um 0,64 Prozent auf 7 354,89 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,373 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 402,14 Punkte an der Kurstafel, nach 7 402,14 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7 402,20 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7 338,59 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, bei 7 683,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, bei 7 663,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.10.2022, notierte der FTSE 100 bei 6 969,73 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 2,64 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 8 047,06 Punkten. Bei 7 206,82 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 weist die Smurfit Kappa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 44 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) mit 206,821 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 11,81 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Phoenix Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at