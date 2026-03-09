Land Securities Group Aktie
09.03.2026 12:26:54
Zurückhaltung in London: FTSE 100 verbucht am Mittag Abschläge
Um 12:09 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 1,22 Prozent schwächer bei 10 159,13 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,969 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,002 Prozent höher bei 10 284,96 Punkten, nach 10 284,75 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10 081,98 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 284,96 Punkten verzeichnete.
FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 09.02.2026, lag der FTSE 100 bei 10 386,23 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 09.12.2025, bei 9 642,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wurde der FTSE 100 auf 8 679,88 Punkte taxiert.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2,09 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Zählern erreicht.
FTSE 100-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Admiral Group (+ 2,01 Prozent auf 31,44 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,45 Prozent auf 31,79 GBP), BAE Systems (+ 0,96 Prozent auf 22,35 GBP), Pearson (+ 0,94 Prozent auf 9,85 GBP) und BP (+ 0,86 Prozent auf 5,03 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Anglo American (-6,13 Prozent auf 30,33 GBP), Segro (-5,15 Prozent auf 7,19 GBP), Antofagasta (-5,11 Prozent auf 35,47 GBP), Land Securities Group (-4,77 Prozent auf 5,80 GBP) und Melrose Industries (-4,65 Prozent auf 5,13 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 41 558 063 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 259,544 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick
Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,73 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
