Kursentwicklung 09.03.2026 12:26:54

Zurückhaltung in London: FTSE 100 verbucht am Mittag Abschläge

Zurückhaltung in London: FTSE 100 verbucht am Mittag Abschläge

Anleger in London treten am Montagmittag den Rückzug an.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 1,22 Prozent schwächer bei 10 159,13 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,969 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,002 Prozent höher bei 10 284,96 Punkten, nach 10 284,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10 081,98 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 284,96 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 09.02.2026, lag der FTSE 100 bei 10 386,23 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 09.12.2025, bei 9 642,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wurde der FTSE 100 auf 8 679,88 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2,09 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Zählern erreicht.

FTSE 100-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Admiral Group (+ 2,01 Prozent auf 31,44 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,45 Prozent auf 31,79 GBP), BAE Systems (+ 0,96 Prozent auf 22,35 GBP), Pearson (+ 0,94 Prozent auf 9,85 GBP) und BP (+ 0,86 Prozent auf 5,03 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Anglo American (-6,13 Prozent auf 30,33 GBP), Segro (-5,15 Prozent auf 7,19 GBP), Antofagasta (-5,11 Prozent auf 35,47 GBP), Land Securities Group (-4,77 Prozent auf 5,80 GBP) und Melrose Industries (-4,65 Prozent auf 5,13 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 41 558 063 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 259,544 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,73 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

3i plc 34,60 0,00% 3i plc
Admiral Group PLC 36,62 2,69% Admiral Group PLC
Antofagasta plc 43,13 0,40% Antofagasta plc
AstraZeneca PLC 167,25 0,09% AstraZeneca PLC
BAE Systems plc 26,19 2,26% BAE Systems plc
BP plc (British Petrol) 5,76 -0,33% BP plc (British Petrol)
Land Securities Group 6,90 -3,50% Land Securities Group
Legal & General plc 3,01 0,33% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,12 0,90% Lloyds Banking Group
Melrose Industries PLC Registered Shs 6,13 -2,01% Melrose Industries PLC Registered Shs
Pearson plc 11,35 0,80% Pearson plc
Schroders PLC Registered Shs 6,77 0,15% Schroders PLC Registered Shs
Segro PLC (REIT) 8,60 -2,27% Segro PLC (REIT)
Shell (ex Royal Dutch Shell) 36,17 -0,82% Shell (ex Royal Dutch Shell)

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 249,52 -0,34%

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

