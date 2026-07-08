Zurückhaltung in London: FTSE 100 verliert schlussendlich

Zum Handelsende notierte der FTSE 100 im LSE-Handel 1,66 Prozent tiefer bei 10 489,04 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,194 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,002 Prozent höher bei 10 666,09 Punkten, nach 10 665,88 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10 467,01 Punkte, das Tageshoch hingegen 10 666,09 Zähler.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 1,78 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 08.06.2026, den Wert von 10 373,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, lag der FTSE 100 bei 10 608,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.07.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 854,18 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 5,41 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell BP (+ 3,53 Prozent auf 4,91 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,27 Prozent auf 30,80 GBP), Centrica (+ 1,18 Prozent auf 1,72 GBP), Admiral Group (+ 1,00 Prozent auf 36,50 GBP) und Pershing Square (+ 0,69 Prozent auf 37,96 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Endeavour Mining (-7,07 Prozent auf 35,62 GBP), Antofagasta (-6,40 Prozent auf 35,27 GBP), Anglo American (-6,34 Prozent auf 33,81 GBP), Fresnillo (-5,62 Prozent auf 25,70 GBP) und Rio Tinto (-4,91 Prozent auf 64,90 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 97 919 871 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 294,656 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Mit 14,84 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at