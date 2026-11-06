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Index im Fokus 06.11.2026 15:58:55

Zurückhaltung in London: FTSE 100 zeigt sich nachmittags schwächer

Zurückhaltung in London: FTSE 100 zeigt sich nachmittags schwächer

Der FTSE 100 zeigt sich derzeit mit negativem Vorzeichen.

Am Freitag sinkt der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE um 1,82 Prozent auf 10 586,31 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,296 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,014 Prozent stärker bei 10 784,16 Punkten in den Freitagshandel, nach 10 782,66 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 10 528,07 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 784,16 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der FTSE 100 bereits um 1,33 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 541,69 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 867,89 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 735,78 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6,38 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Coca-Cola HBC (+ 1,68 Prozent auf 41,20 GBP), International Consolidated Airlines (+ 1,53 Prozent auf 4,34 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1,39 Prozent auf 14,54 GBP), Computacenter (+ 1,13 Prozent auf 46,50 GBP) und Bank of Georgia Group (+ 0,87 Prozent auf 127,20 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen BT Group (-6,08 Prozent auf 2,18 GBP), Metlen Energy Metals (-4,55 Prozent auf 45,34 EUR), BAT (-3,84 Prozent auf 45,36 GBP), Next (-3,78 Prozent auf 153,85 GBP) und Airtel Africa (-3,67 Prozent auf 2,79 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 43 358 668 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 270,754 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index zeigt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 152,00 2,70% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
BAT PLC (British American Tobacco) 54,72 -2,74% BAT PLC (British American Tobacco)
BT Group plc 2,60 -5,46% BT Group plc
Coca-Cola HBC AG 48,85 -1,11% Coca-Cola HBC AG
Computacenter PLC 53,00 -3,64% Computacenter PLC
HSBC Holdings plc 15,62 1,07% HSBC Holdings plc
International Consolidated Airlines S.A. 5,16 -1,71% International Consolidated Airlines S.A.
Lloyds Banking Group 1,15 -0,43% Lloyds Banking Group
Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs 45,02 -0,35% Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
Next PLC 184,90 -3,14% Next PLC
Scottish Mortgage Investment Trust Plc 17,31 1,82% Scottish Mortgage Investment Trust Plc
Smiths PLC 30,80 -1,28% Smiths PLC

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