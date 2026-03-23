Zurückhaltung in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start des Montagshandels schwächer

Am Montag bewegt sich der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 1,51 Prozent tiefer bei 9 768,27 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,855 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,002 Prozent höher bei 9 918,48 Punkten, nach 9 918,33 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 9 918,48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 9 754,54 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 23.02.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 684,74 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.12.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9 889,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, lag der FTSE 100 bei 8 646,79 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 1,84 Prozent ein. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10 934,94 Punkte. 9 754,54 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Croda International (+ 1,62 Prozent auf 25,95 GBP), Experian (+ 0,23 Prozent auf 26,53 GBP), BP (+ 0,20 Prozent auf 5,63 GBP), Smiths (+ 0,19 Prozent auf 21,22 GBP) und Beazley (+ 0,16 Prozent auf 12,66 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Rolls-Royce (-4,27 Prozent auf 11,11 GBP), Fresnillo (-3,85 Prozent auf 29,50 GBP), Ocado Group (-3,68 Prozent auf 1,85 GBP), BT Group (-3,30 Prozent auf 2,05 GBP) und Antofagasta (-3,28 Prozent auf 30,40 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 8 725 068 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 248,475 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die 3i-Aktie weist mit 4,25 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 9,40 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Legal General-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at