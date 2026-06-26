HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|FTSE 100-Performance im Fokus
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26.06.2026 09:30:00
Zurückhaltung in London: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels in der Verlustzone
Am Freitag tendiert der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,29 Prozent schwächer bei 10 499,56 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,110 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10 530,18 Zählern und damit 0,003 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (10 529,89 Punkte).
Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10 477,06 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 530,18 Punkten lag.
FTSE 100 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche legte der FTSE 100 bereits um 1,31 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 26.05.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 491,39 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 26.03.2026, den Wert von 9 972,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.06.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 735,60 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,51 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im FTSE 100 aktuell
Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Barratt Developments (+ 2,55 Prozent auf 3,02 GBP), Imperial Brands (+ 2,21 Prozent auf 28,26 GBP), BAT (+ 1,85 Prozent auf 47,85 GBP), 3i (+ 1,78 Prozent auf 25,79 GBP) und Tesco (+ 1,63 Prozent auf 4,62 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Croda International (-2,11 Prozent auf 31,08 GBP), Antofagasta (-1,87 Prozent auf 37,22 GBP), IG Group (-1,51 Prozent auf 18,30 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,44 Prozent auf 79,12 GBP) und Anglo American (-1,43 Prozent auf 36,49 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 3 201 347 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 284,978 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick
Im FTSE 100 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14,84 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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