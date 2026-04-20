Zurückhaltung in London: So entwickelt sich der FTSE 100 mittags

Der FTSE 100 zeigt sich am Mittag mit negativem Vorzeichen.

Der FTSE 100 verliert im LSE-Handel um 12:08 Uhr 0,61 Prozent auf 10 602,55 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3,037 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,008 Prozent auf 10 668,44 Punkte an der Kurstafel, nach 10 667,63 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10 595,32 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10 683,65 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 20.03.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 9 918,33 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 20.01.2026, wies der FTSE 100 10 126,78 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, den Wert von 8 275,66 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6,55 Prozent. 10 934,94 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell BP (+ 2,71 Prozent auf 5,56 GBP), Centrica (+ 2,51 Prozent auf 2,02 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,35 Prozent auf 32,71 GBP), Tesco (+ 1,98 Prozent auf 4,95 GBP) und BAT (+ 1,69 Prozent auf 42,12 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Antofagasta (-4,90 Prozent auf 37,65 GBP), Metlen Energy Metals (-4,08 Prozent auf 34,82 EUR), Barratt Developments (-3,05 Prozent auf 2,71 GBP), Rolls-Royce (-2,68 Prozent auf 12,75 GBP) und International Consolidated Airlines (-2,68 Prozent auf 3,99 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 20 119 185 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 269,117 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 5,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at