Zurückhaltung in Moskau: Das macht der RTS am Mittag

Der RTS bewegt sich am zweiten Tag der Woche im Minus.

Um 12:01 Uhr fällt der RTS im MICEX-Handel um 0,37 Prozent auf 1 003,22 Punkte zurück. Die RTS-Mitglieder sind damit 7,657 Mrd. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,520 Prozent auf 1 001,68 Punkte an der Kurstafel, nach 1 006,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 005,15 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 993,18 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der RTS auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, erreichte der RTS einen Wert von 1 012,40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.07.2023, stand der RTS bei 993,19 Punkten. Der RTS erreichte vor einem Jahr, am 10.10.2022, den Wert von 963,88 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 4,17 Prozent aufwärts. Das RTS-Jahreshoch steht derzeit bei 1 091,91 Punkten. Bei 900,08 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im RTS

Die Gewinner-Aktien im RTS sind derzeit Bashneft Pref (+ 2,55 Prozent auf 1 528,00 RUB), Rostelecom PJSC Pref (+ 1,32 Prozent auf 69,15 RUB), ALROSA (+ 0,60 Prozent auf 75,42 RUB), LSR (+ 0,46 Prozent auf 695,00 RUB) und Acron (+ 0,42 Prozent auf 19 080,00 RUB). Unter den schwächsten RTS-Aktien befinden sich hingegen NOVATEK (-2,06 Prozent auf 1 720,00 RUB), Polymetal (-1,26 Prozent auf 519,10 RUB), Unipro (ex EON Russia) (-1,08 Prozent auf 2,30 RUB), Novolipetsk Steel (-0,91 Prozent auf 207,82 RUB) und Cherkizovo (-0,81 Prozent auf 4 104,00 RUB).

RTS-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die VTB Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im RTS auf. Zuletzt wurden via MICEX 27 299 340 000 Aktien gehandelt. Die Yandex-Aktie hat im RTS mit 6,486 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der RTS-Mitglieder im Blick

Unter den RTS-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie mit 0,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 55,80 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at