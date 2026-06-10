Zurückhaltung in New York: Das macht der Dow Jones am Mittag

Der Dow Jones bewegt sich am dritten Tag der Woche im Minus.

Um 17:59 Uhr fällt der Dow Jones im NYSE-Handel um 1,13 Prozent auf 50 299,62 Punkte zurück. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 20,222 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,113 Prozent auf 50 814,42 Punkte an der Kurstafel, nach 50 872,11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 50 769,26 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 50 152,21 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der Dow Jones bereits um 1,37 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 49 609,16 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 10.03.2026, den Wert von 47 706,51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, lag der Dow Jones bei 42 866,87 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,96 Prozent nach oben. Bei 51 660,40 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Zähler.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Coca-Cola (+ 2,79 Prozent auf 83,61 USD), Verizon (+ 2,48 Prozent auf 46,92 USD), Chevron (+ 2,18 Prozent auf 190,84 USD), 3M (+ 1,84 Prozent auf 159,28 USD) und Travelers (+ 1,75 Prozent auf 305,49 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Caterpillar (-5,75 Prozent auf 862,14 USD), Honeywell (-2,75 Prozent auf 209,77 USD), Boeing (-2,54 Prozent auf 209,07 USD), NVIDIA (-2,37 Prozent auf 203,25 USD) und Goldman Sachs (-2,22 Prozent auf 1 009,15 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 12 213 203 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,370 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,17 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at