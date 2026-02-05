Zurückhaltung in New York: Dow Jones am Mittag im Minus

Der Dow Jones zeigt sich heute mit negativem Vorzeichen.

Am Donnerstag tendiert der Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE 0,72 Prozent schwächer bei 49 144,15 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 18,691 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,359 Prozent schwächer bei 49 323,59 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 49 501,30 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 49 340,90 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 48 829,10 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der Dow Jones bereits um 0,751 Prozent. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 05.01.2026, bei 48 977,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 47 311,00 Punkten auf. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 05.02.2025, bei 44 873,28 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,57 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 49 653,13 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 47 853,04 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 2,44 Prozent auf 121,22 USD), Cisco (+ 1,82 Prozent auf 82,64 USD), Johnson Johnson (+ 1,53 Prozent auf 238,06 USD), Travelers (+ 1,35 Prozent auf 299,21 USD) und Procter Gamble (+ 0,80 Prozent auf 158,13 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Amazon (-3,57 Prozent auf 224,68 USD), Nike (-3,27 Prozent auf 62,12 USD), Salesforce (-3,23 Prozent auf 193,00 USD), UnitedHealth (-3,02 Prozent auf 267,60 USD) und JPMorgan Chase (-2,81 Prozent auf 308,36 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 18 985 425 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,713 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,57 erwartet. Mit 5,99 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at