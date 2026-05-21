Zurückhaltung in New York: Dow Jones am Mittag im Minus

Der Dow Jones fällt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,15 Prozent auf 49 936,52 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 20,393 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 1,32 Prozent schwächer bei 49 348,83 Punkten, nach 50 009,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 49 697,47 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 50 069,65 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,921 Prozent nach oben. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 21.04.2026, den Stand von 49 149,38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 49 625,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.05.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 41 860,44 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 3,21 Prozent zu Buche. Bei 50 512,79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell IBM (+ 8,15 Prozent auf 243,33 USD), Honeywell (+ 3,14 Prozent auf 224,21 USD), Cisco (+ 2,00 Prozent auf 116,64 USD), Amgen (+ 1,31 Prozent auf 335,93 USD) und Merck (+ 1,21 Prozent auf 114,37 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Walmart (-7,81 Prozent auf 120,63 USD), Salesforce (-2,99 Prozent auf 174,72 USD), Boeing (-2,70 Prozent auf 216,19 USD), NVIDIA (-1,83 Prozent auf 219,38 USD) und Sherwin-Williams (-1,38 Prozent auf 303,44 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 23 371 338 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,598 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,90 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at