Zurückhaltung in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung im Minus

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,78 Prozent schwächer bei 49 241,23 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 18,586 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,611 Prozent leichter bei 49 323,00 Punkten in den Handel, nach 49 625,97 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 49 695,61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 49 225,97 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 23.01.2026, einen Stand von 49 098,71 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, notierte der Dow Jones bei 46 245,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, notierte der Dow Jones bei 43 428,02 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,78 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 47 853,04 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Verizon (+ 1,48 Prozent auf 49,98 USD), Johnson Johnson (+ 1,44 Prozent auf 245,99 USD), Chevron (+ 1,43 Prozent auf 186,56 USD), Travelers (+ 1,40 Prozent auf 309,19 USD) und NVIDIA (+ 1,32 Prozent auf 192,32 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Salesforce (-4,28 Prozent auf 177,24 USD), Nike (-2,98 Prozent auf 63,45 USD), American Express (-2,45 Prozent auf 337,69 USD), Microsoft (-2,35 Prozent auf 387,89 USD) und IBM (-2,19 Prozent auf 251,54 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 7 217 366 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,923 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

2026 hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at