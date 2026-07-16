Zurückhaltung in New York: Dow Jones fällt letztendlich zurück

Schlussendlich notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,20 Prozent tiefer bei 52 552,97 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 24,223 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,103 Prozent leichter bei 52 604,20 Punkten, nach 52 658,64 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 52 367,42 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 52 924,86 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0,235 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.06.2026, lag der Dow Jones bei 51 999,67 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 16.04.2026, einen Stand von 48 578,72 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.07.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44 254,78 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,62 Prozent aufwärts. Bei 53 289,30 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief liegt hingegen bei 45 057,28 Punkten.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Nike (+ 4,21 Prozent auf 44,57 USD), IBM (+ 3,72 Prozent auf 219,05 USD), Amgen (+ 3,70 Prozent auf 371,58 USD), Salesforce (+ 3,40 Prozent auf 172,68 USD) und Merck (+ 3,25 Prozent auf 127,63 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Goldman Sachs (-4,91 Prozent auf 1 095,46 USD), Alphabet C (ex Google) (-4,43 Prozent auf 353,81 USD), Caterpillar (-4,06 Prozent auf 877,17 USD), NVIDIA (-2,40 Prozent auf 207,40 USD) und Amazon (-1,99 Prozent auf 249,89 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 36 423 295 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,470 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones präsentiert die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Chevron-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,93 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at