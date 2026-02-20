Zurückhaltung in New York: Dow Jones fällt zum Handelsstart zurück

Am Freitag notiert der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE 0,18 Prozent leichter bei 49 306,83 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 18,506 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,367 Prozent auf 49 576,22 Punkte an der Kurstafel, nach 49 395,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 49 158,28 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 49 323,00 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der Dow Jones bereits um 0,441 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.01.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 48 488,59 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 20.11.2025, den Stand von 45 752,26 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 20.02.2025, bei 44 176,65 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 1,91 Prozent. Bei 50 512,79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 47 853,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 1,52 Prozent auf 188,10 USD), Amazon (+ 1,09 Prozent auf 207,09 USD), Sherwin-Williams (+ 0,62 Prozent auf 359,81 USD), Honeywell (+ 0,33 Prozent auf 241,57 USD) und McDonalds (+ 0,27 Prozent auf 328,00 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Walmart (-2,31 Prozent auf 121,99 USD), UnitedHealth (-1,50 Prozent auf 285,57 USD), Goldman Sachs (-1,49 Prozent auf 903,00 USD), Walt Disney (-0,94 Prozent auf 105,00 USD) und Amgen (-0,83 Prozent auf 372,39 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 5 925 170 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,885 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Die Verizon-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,78 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at