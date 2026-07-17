Zurückhaltung in New York: Dow Jones gibt am Nachmittag nach

Der Dow Jones zeigt sich am fünften Tag der Woche im Minus.

Am Freitag bewegt sich der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,54 Prozent schwächer bei 52 267,97 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 24,698 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,708 Prozent fester bei 52 924,86 Punkten in den Freitagshandel, nach 52 552,97 Punkten am Vortag.

Bei 52 610,97 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 51 986,74 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,776 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.06.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 51 492,55 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 49 447,43 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 17.07.2025, einen Stand von 44 484,49 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8,03 Prozent zu Buche. Bei 53 289,30 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Travelers (+ 8,13 Prozent auf 365,27 USD), Cisco (+ 3,10 Prozent auf 113,06 USD), UnitedHealth (+ 2,74 Prozent auf 434,96 USD), Chevron (+ 1,52 Prozent auf 186,66 USD) und Caterpillar (+ 1,28 Prozent auf 888,41 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Coca-Cola (-4,49 Prozent auf 81,11 USD), IBM (-2,91 Prozent auf 212,68 USD), Alphabet C (ex Google) (-2,83 Prozent auf 343,81 USD), Amgen (-2,30 Prozent auf 363,02 USD) und Walt Disney (-2,17 Prozent auf 97,55 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 21 239 003 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,491 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 11,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Chevron-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,89 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at