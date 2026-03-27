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Kursverlauf 27.03.2026 22:34:45

Zurückhaltung in New York: Dow Jones gibt zum Handelsende nach

Zurückhaltung in New York: Dow Jones gibt zum Handelsende nach

Der Dow Jones notierte zum Handelsschluss im Minus.

Zum Handelsende notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1,73 Prozent leichter bei 45 166,64 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,086 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,837 Prozent auf 46 344,64 Punkte an der Kurstafel, nach 45 960,11 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 45 063,33 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 45 904,25 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 1,39 Prozent nach unten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 27.02.2026, den Wert von 48 977,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, den Wert von 48 710,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.03.2025, lag der Dow Jones noch bei 42 299,70 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 6,65 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 50 512,79 Punkten. Bei 45 063,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Chevron (+ 1,62 Prozent auf 211,15 USD), Coca-Cola (+ 1,37 Prozent auf 75,71 USD), Merck (+ 0,59 Prozent auf 119,63 USD), Walmart (+ 0,58 Prozent auf 122,89 USD) und Johnson Johnson (+ 0,51 Prozent auf 240,45 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Amazon (-3,95 Prozent auf 199,34 USD), Salesforce (-3,41 Prozent auf 179,31 USD), UnitedHealth (-3,37 Prozent auf 259,02 USD), Visa (-3,28 Prozent auf 295,52 USD) und JPMorgan Chase (-3,02 Prozent auf 282,84 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 48 515 732 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,612 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 10,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,54 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Chevron Corp. 183,24 1,90% Chevron Corp.
Coca-Cola Co. 65,68 1,34% Coca-Cola Co.
IBM Corp. (International Business Machines) 204,80 -2,38% IBM Corp. (International Business Machines)
Johnson & Johnson 208,60 0,60% Johnson & Johnson
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Dow Jones 45 166,64 -1,73%

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