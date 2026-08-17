Zurückhaltung in New York: Dow Jones letztendlich schwächer

Der Dow Jones verlor im NYSE-Handel zum Handelsschluss 0,51 Prozent auf 53 459,78 Punkte. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 24,957 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,205 Prozent auf 53 842,80 Punkte an der Kurstafel, nach 53 732,41 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 53 395,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 53 663,11 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 52 146,42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, einen Wert von 49 526,17 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, den Stand von 44 946,12 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 10,49 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Zähler.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Caterpillar (+ 2,93 Prozent auf 881,65 USD), Chevron (+ 1,35 Prozent auf 202,70 USD), Goldman Sachs (+ 1,14 Prozent auf 1 051,31 USD), Cisco (+ 1,09 Prozent auf 112,90 USD) und Amgen (+ 1,00 Prozent auf 419,38 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Nike (-4,03 Prozent auf 39,09 USD), Walt Disney (-3,14 Prozent auf 103,50 USD), Microsoft (-3,04 Prozent auf 480,35 USD), McDonalds (-2,68 Prozent auf 265,53 USD) und Salesforce (-2,67 Prozent auf 190,97 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 23 606 906 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,701 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,01 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at