Zurückhaltung in New York: Dow Jones notiert im Minus

Der Dow Jones zeigt sich derzeit im Minus.

Um 20:02 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,22 Prozent leichter bei 49 332,92 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 19,291 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,041 Prozent leichter bei 49 422,37 Punkten in den Handel, nach 49 442,56 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 49 848,69 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 49 162,30 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 45 577,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.01.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 49 077,23 Punkten auf. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 21.04.2025, einen Wert von 38 170,41 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,96 Prozent nach oben. Bei 50 512,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 8,62 Prozent auf 351,38 USD), Microsoft (+ 1,89 Prozent auf 425,99 USD), Cisco (+ 1,78 Prozent auf 89,27 USD), Amazon (+ 1,67 Prozent auf 252,43 USD) und Salesforce (+ 1,26 Prozent auf 188,61 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Merck (-3,90 Prozent auf 112,53 USD), Honeywell (-3,46 Prozent auf 221,78 USD), Apple (-2,54 Prozent auf 266,12 USD), Sherwin-Williams (-2,47 Prozent auf 335,44 USD) und Boeing (-2,12 Prozent auf 220,31 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 12 118 720 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,162 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Verizon-Aktie weist mit 9,48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,05 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at