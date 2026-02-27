Zurückhaltung in New York: Dow Jones notiert zum Handelsende im Minus

Letztendlich notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1,05 Prozent tiefer bei 48 977,92 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,752 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,092 Prozent höher bei 49 544,58 Punkten, nach 49 499,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49 253,57 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 48 678,78 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der Dow Jones bereits um 1,13 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.01.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 49 003,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, bei 47 427,12 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 27.02.2025, den Wert von 43 239,50 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 1,23 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 47 853,04 Zählern.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 3,79 Prozent auf 123,82 USD), Walmart (+ 2,84 Prozent auf 127,95 USD), Verizon (+ 2,56 Prozent auf 50,14 USD), Amgen (+ 2,33 Prozent auf 388,16 USD) und UnitedHealth (+ 2,31 Prozent auf 293,27 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil American Express (-7,88 Prozent auf 308,90 USD), Goldman Sachs (-7,47 Prozent auf 859,57 USD), NVIDIA (-4,16 Prozent auf 177,19 USD), Apple (-3,21 Prozent auf 264,18 USD) und Nike (-2,77 Prozent auf 62,18 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 86 771 673 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,021 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,97 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,75 Prozent an der Spitze im Index.

