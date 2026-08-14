Zurückhaltung in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich leichter

Am Freitag verbuchte der Dow Jones via NYSE letztendlich Verluste in Höhe von 0,20 Prozent auf 53 732,41 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 25,017 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,021 Prozent tiefer bei 53 828,55 Punkten in den Handel, nach 53 839,99 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 53 890,84 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 53 673,47 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht sank der Dow Jones bereits um 0,629 Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2026, lag der Dow Jones noch bei 52 508,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, notierte der Dow Jones bei 50 063,46 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 14.08.2025, den Stand von 44 911,26 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 11,06 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54 744,33 Punkte. Bei 45 057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Walt Disney (+ 1,96 Prozent auf 106,85 USD), Chevron (+ 1,16 Prozent auf 200,00 USD), UnitedHealth (+ 0,67 Prozent auf 401,73 USD), Boeing (+ 0,58 Prozent auf 231,67 USD) und Coca-Cola (+ 0,33 Prozent auf 87,71 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Salesforce (-2,56 Prozent auf 196,21 USD), Cisco (-1,58 Prozent auf 111,68 USD), Nike (-1,21 Prozent auf 40,73 USD), IBM (-1,19 Prozent auf 234,32 USD) und Home Depot (-1,05 Prozent auf 292,10 EUR).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 20 363 702 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4,698 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Travelers-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 3,96 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at