Zurückhaltung in New York: Dow Jones sackt letztendlich ab

Zum Handelsende bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,26 Prozent schwächer bei 46 558,47 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 18,654 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1,21 Prozent auf 47 242,52 Punkte an der Kurstafel, nach 46 677,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 46 494,63 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 47 123,99 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der Dow Jones bereits um 1,72 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.02.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 49 500,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Stand von 48 458,05 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 13.03.2025, bei 40 813,57 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3,77 Prozent nach unten. Bei 50 512,79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 46 494,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Boeing (+ 2,51 Prozent auf 209,89 USD), UnitedHealth (+ 1,82 Prozent auf 282,09 USD), Verizon (+ 1,48 Prozent auf 51,38 USD), 3M (+ 1,25 Prozent auf 150,96 USD) und Walmart (+ 0,95 Prozent auf 126,52 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Salesforce (-3,24 Prozent auf 192,83 USD), Apple (-2,21 Prozent auf 250,12 USD), NVIDIA (-1,58 Prozent auf 180,25 USD), Microsoft (-1,57 Prozent auf 395,55 USD) und Caterpillar (-0,96 Prozent auf 693,99 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 37 386 115 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,886 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Die Verizon-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,55 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at