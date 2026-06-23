NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Dow Jones-Performance im Fokus
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23.06.2026 22:35:02
Zurückhaltung in New York: Dow Jones schließt mit Verlusten
Letztendlich schloss der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 51 666,84 Punkten ab. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 20,229 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,305 Prozent auf 51 555,19 Punkte an der Kurstafel, nach 51 712,71 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 51 301,77 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 51 872,56 Einheiten.
Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, notierte der Dow Jones bei 50 579,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.03.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46 208,47 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 23.06.2025, bei 42 581,78 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 6,79 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 52 281,19 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Dow Jones-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell IBM (+ 5,04 Prozent auf 264,94 USD), Merck (+ 3,57 Prozent auf 119,60 USD), Johnson Johnson (+ 3,37 Prozent auf 239,08 USD), Verizon (+ 3,02 Prozent auf 46,73 USD) und Salesforce (+ 2,20 Prozent auf 153,42 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen NVIDIA (-4,13 Prozent auf 200,04 USD), Caterpillar (-3,72 Prozent auf 984,24 USD), Honeywell (-2,52 Prozent auf 222,37 USD), Nike (-1,88 Prozent auf 42,38 USD) und Boeing (-1,87 Prozent auf 216,71 USD).
Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 51 660 840 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,464 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,16 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,23 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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