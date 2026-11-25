Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 1,14 Prozent schwächer bei 49 449,84 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 24,600 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,05 Prozent leichter bei 49 494,60 Punkten in den Handel, nach 50 018,70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 49 469,86 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 48 913,74 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0,426 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, lag der Dow Jones bei 52 215,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 53 577,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 47 112,45 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,21 Prozent aufwärts. 54 744,33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. 45 057,28 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit IBM (+ 1,93 Prozent auf 240,17 USD), Home Depot (+ 1,75 Prozent auf 325,50 EUR), McDonalds (+ 1,70 Prozent auf 285,48 USD), Travelers (+ 1,42 Prozent auf 406,58 USD) und Sherwin-Williams (+ 1,17 Prozent auf 356,68 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen NVIDIA (-8,93 Prozent auf 141,50 USD), Amazon (-5,85 Prozent auf 237,53 USD), Alphabet C (ex Google) (-5,15 Prozent auf 262,34 USD), Caterpillar (-4,58 Prozent auf 515,86 USD) und Goldman Sachs (-3,62 Prozent auf 776,86 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 32 824 059 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,637 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Travelers-Aktie hat mit 10,93 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,64 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at