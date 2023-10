Zurückhaltung in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Abschläge

Der Dow Jones zeigte sich am Donnerstag in Rot.

Schlussendlich notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,75 Prozent leichter bei 33 414,17 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 10,571 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,877 Prozent fester bei 33 960,25 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 33 665,08 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 33 852,39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 33 368,58 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 1,24 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 19.09.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 34 517,73 Punkten auf. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 19.07.2023, bei 35 061,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.10.2022, wurde der Dow Jones auf 30 423,81 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 0,838 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 35 679,13 Punkten. Bei 31 429,82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Verizon (+ 1,71 Prozent auf 31,58 USD), Salesforce (+ 1,70 Prozent auf 208,32 USD), McDonalds (+ 0,92 Prozent auf 258,38 USD), Coca-Cola (+ 0,56 Prozent auf 54,35 USD) und Microsoft (+ 0,37 Prozent auf 331,32 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Travelers (-2,48 Prozent auf 163,94 USD), Caterpillar (-2,44 Prozent auf 252,89 USD), Walt Disney (-1,69 Prozent auf 83,25 USD), Boeing (-1,56 Prozent auf 182,79 USD) und Visa (-1,54 Prozent auf 233,81 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 16 485 188 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,627 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,27 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at