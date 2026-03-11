Home Depot Aktie

Home Depot für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866953 / ISIN: US4370761029

Dow Jones im Blick 11.03.2026 22:35:12

Zurückhaltung in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste

Zurückhaltung in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste

Der Dow Jones notierte am Abend im Minus.

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0,61 Prozent tiefer bei 47 417,27 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,501 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,136 Prozent auf 47 771,43 Punkte an der Kurstafel, nach 47 706,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 47 185,89 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 47 711,26 Zählern.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,097 Prozent aufwärts. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 11.02.2026, den Wert von 50 121,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, wurde der Dow Jones mit 48 704,01 Punkten berechnet. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 11.03.2025, mit 41 433,48 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 1,99 Prozent. Bei 50 512,79 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 46 615,52 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 2,95 Prozent auf 191,79 USD), UnitedHealth (+ 1,03 Prozent auf 285,25 USD), American Express (+ 0,94 Prozent auf 305,99 USD), NVIDIA (+ 0,68 Prozent auf 186,03 USD) und Amgen (+ 0,59 Prozent auf 377,64 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Sherwin-Williams (-2,30 Prozent auf 322,74 USD), Home Depot (-1,85 Prozent auf 302,85 EUR), Visa (-1,74 Prozent auf 308,96 USD), Procter Gamble (-1,72 Prozent auf 153,32 USD) und Boeing (-1,68 Prozent auf 214,10 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 35 962 537 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,865 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,33 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,55 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Home Depot

Analysen zu Home Depot

18.11.25 Home Depot Verkaufen DZ BANK
26.02.25 Home Depot Verkaufen DZ BANK
