Zurückhaltung in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich leichter

Der Dow Jones schloss den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 49 149,63 Punkten ab. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 19,323 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,864 Prozent fester bei 49 616,95 Punkten in den Handel, nach 49 191,99 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 49 195,10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 48 851,98 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der Dow Jones bereits um 0,707 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Wert von 48 458,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.10.2025, wurde der Dow Jones auf 46 270,46 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 14.01.2025, stand der Dow Jones noch bei 42 518,28 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Merck (+ 2,54 Prozent auf 111,01 USD), Johnson Johnson (+ 2,29 Prozent auf 218,55 USD), Verizon (+ 2,10 Prozent auf 39,83 USD), Chevron (+ 2,06 Prozent auf 167,24 USD) und IBM (+ 1,94 Prozent auf 309,03 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Amazon (-2,45 Prozent auf 236,65 USD), Microsoft (-2,40 Prozent auf 459,38 USD), NVIDIA (-1,44 Prozent auf 183,14 USD), Cisco (-1,40 Prozent auf 74,41 USD) und Nike (-1,10 Prozent auf 65,57 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 41 016 913 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,858 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

In diesem Jahr weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 7,14 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at