Zurückhaltung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start leichter

Um 16:00 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,11 Prozent leichter bei 50 975,60 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 20,615 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,507 Prozent tiefer bei 50 773,91 Punkten in den Handel, nach 51 032,46 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 51 161,10 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 50 791,64 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 01.05.2026, bei 49 499,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 48 977,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 42 270,07 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,36 Prozent aufwärts. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 51 161,10 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 7,10 Prozent auf 204,66 USD), IBM (+ 5,25 Prozent auf 313,42 USD), NVIDIA (+ 3,87 Prozent auf 219,31 USD), Microsoft (+ 2,62 Prozent auf 462,04 USD) und Chevron (+ 1,36 Prozent auf 184,94 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Procter Gamble (-2,89 Prozent auf 139,41 USD), Amazon (-2,85 Prozent auf 262,92 USD), Home Depot (-2,61 Prozent auf 267,15 EUR), Boeing (-2,45 Prozent auf 225,49 USD) und Sherwin-Williams (-2,29 Prozent auf 296,88 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 9 034 907 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,380 Bio. Euro.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

2026 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 5,90 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at